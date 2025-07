Ufficiale Newcastle, sguardo al futuro: il talento sudcoreano Seung-soo Park giocherà con l'U21

Il Newcastle United ha ufficializzato l’acquisto del giovane talento sudcoreano Seung-soo Park, esterno offensivo proveniente dal Suwon Bluewings, club della seconda divisione coreana (K League 2). Il calciatore, classe 2006, approda in Inghilterra con ottime referenze e sarà inizialmente aggregato alla squadra Under 21 dei Magpies.

Park, 18 anni, ha già collezionato 28 presenze da professionista con la prima squadra del Suwon, segnando un gol e fornendo tre assist. Inoltre vanta cinque presenze con la nazionale sudcoreana Under 20. Prodotto del vivaio dei Bluewings, è salito agli onori delle cronache nel giugno 2024 diventando il più giovane marcatore della storia del calcio professionistico sudcoreano, segnando nella sfida pareggiata per 1-1 contro l’Ansan Greeners.

Il giocatore ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura: "È un grandissimo onore entrare a far parte del Newcastle United. È un passo enorme per la mia carriera e sono grato per la fiducia che il club ha riposto in me. Voglio crescere, imparare dai tecnici e dare tutto per diventare il miglior giocatore possibile".

Soddisfatto anche il direttore dell’Academy, Steve Harper: "Park è un talento entusiasmante con un potenziale importante. Ha già dimostrato maturità in un contesto competitivo. La sua firma conferma il nostro impegno a scoprire e far crescere giovani talenti da tutto il mondo".