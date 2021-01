Osasuna-Real, Zidane non risponde a Tebas: "Non era una scusa, pensiamo a domani"

Dopo le dichiarazioni del numero uno della Liga Tebas in merito alla questione legata al match contro l'Osasuna, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha risposto: "Non risponderò. E' passato. Penso già alla partita di domani, è quello che interessa a me e ai miei giocatori. L'altro giorno ho detto quello che ho detto. Non era una scusa, ma una cosa ovvia".