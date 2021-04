Porto, Uribe non demorde: "Usciamo a testa alta, può succedere ancora di tutto"

vedi letture

Mateus Uribe, centrocampista del Porto, ha commentato la sconfitta per 2-0 nell'andata dei quarti contro il Chelsea a TVI: "Stasera abbiamo l'amaro in bocca, ma usciamo a testa alta per il lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo giocato bene; se perdi la concentrazione, purtroppo queste squadre puniscono subito. Sono stati più efficaci, ma in 90 minuti può succedere ancora di tutto".