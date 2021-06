PSG, Sergio Ramos a un passo: il giocatore sta già cercando casa a Parigi

Sergio Ramos è sempre più vicino al Paris Saint-Germain. Come riportato dal Mundo Deportivo, il difensore ex Real Madrid sta già cercando assieme alla sua famiglia una casa nella Capitale francese, dove passare in serenità i prossimi anni della sua carriera. Nelle prossime ore la trattativa con il PSG dovrebbe accelerare, al punto che il calciatore ha già rivelato ad alcuni dei suoi ex compagni che Parigi sarà la sua prossima destinazione.