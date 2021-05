PSV, brutta disavventura per l'ex Palermo Zahavi: i ladri legano la moglie e svaligiano casa

Brutta disavventura per l'attaccante del PSV Eran Zahavi. Come riferito dal De Telegraaf, il giocatore è stato costretto a saltare la sfida contro il Willem II in quanto la sua casa di Amsterdam, sita nell'elegante quartiere di Buitenveldert, è stata assalita da alcuni rapinatori. I criminali sono entrati, hanno aggredito e legato la moglie di Zahavi, davanti ai bambini e sono andati via con un cospicuo bottino.