Simeone domani affronta l'eurorivale del Napoli: "Squadra combattiva, con idee molto chiare"

Diego Pablo Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Granada: "Domani giocheremo contro il Granada e l'unica cosa che ci preoccupa è portare a casa una partita contro una squadra che gioca molto bene in casa. Una squadra combattiva, che ha un allenatore con le idee molto chiare e che utilizza sistemi di gioco diversi"

È una delle stagioni più belle?

"È molto difficile valutare a metà stagione come andrà a finire. L'importante sono gli obiettivi, possono succedere ancora tante cose, come spesso capita in un campionato competitivo come quello spagnolo".

È giusto che l'andata di Champions League sia a Bucarest e il ritorno sul campo del Chelsea?

"Non ha importanza quello che penso, perché l'opinione non influenzerà ciò che è stato fatto. Poiché viviamo in un momento sociale complesso, è già difficile giocare e fare il nostro lavoro. Il resto non è un problema".

Come hai gestito le tante positività?

"Normalmente. Sappiamo tutti cosa sta succedendo nel mondo e nella società. Cerchiamo di proteggere il prossimo e prenderci cura di noi stessi. Con

il ritorno di Mario Hermoso in gruppo valuteremo se potrà giocare dal 1', o se ci potrà essere utile per il secondo tempo".

Herrera è partito molto bene, quanto può influenzarlo lo stop?

"Aveva indubbiamente fatto molto bene. Adesso gli infortuni non gli hanno permesso di mantenere la continuità. Lemar, Koke, Llorente e Kondogbia sono cresciuti, e la pressione per giocare comincia a crescere. Si era ripreso dopo l'infortunio, purtroppo è arrivato il coronavirus e speriamo che si riprenda bene. Sarà importante quando potrà tornare in squadra".