Solskjaer. "Maguire proverà ad esserci". Ma il difensore dovrebbe dare forfait domani

Le condizioni di Harry Maguire preoccupano il Manchester United in vista della finale di Europa League in programma domani contro il Villarreal. Ne ha parlato Ole Gunnar Solskjaer in conferenza stampa: "Lo faremo correre lungo la linea laterale, proverà ad esserci". I media inglesi, però, sono pessimisti: il difensore della Nazionale non dovrebbe recuperare.