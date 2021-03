Tottenham-C.Palace 4-1, le pagelle: Kane-Bale, intesa perfetta. Benteke non basta per Hodgson

TOTTENHAM-CRYSTAL PALACE 4-1

Marcatori: 26', 50' Bale (T), 52', 77' Kane (T), 45' Benteke (P)

TOTTENHAM

Lloris 6 - Durante tutto il corso della sfida il Crystal Palace calcia due volte verso la porta del francese. Nella prima occasione subisce il gol senza aver responsabilità, sul secondo ringrazia il palo che respinge la conclusione di Zaha.

Doherty 6 - Ordinaria amministrazione per l'esterno destro del Tottenham, qualche discesa interessante lungo la destra e l'assist abbastanza semplice per il capolavoro di Kane nella ripresa.

Sanchez 6,5 - Certamente il migliore dei due centrali della squadra di Mourinho, fa la voce grossa su Ayew senza concedere mai un varco all'attaccante del Crystal Palace. Gioca sempre d'anticipo.

Alderweireld 5 - L'unica nota stonata della serata degli Spurs, si dimentica completamente del connazionale Benteke che nel finale di primo tempo tutto solo pareggia momentaneamente i conti.

Reguilon 7 - Un motorino inesauribile lungo la corsia mancina, spinge con efficacia e concretezza per tutto il corso della sfida. Accompagna l'azione, conclude anche verso la porta di Guaita. Terzino completo in ogni fondamentale.

Hojbjerg 6 - Quando serve mostra i muscoli, è imprescindibile per José Mourinho e da uomo di fiducia non tradisce il suo mentore. L'ex Southampton svolge il compitino efficacemente.

Winks 6,5 - Testa alta e precisione, prova autoritaria in mezzo al campo per il mediano degli Spurs. Suggerisce il passaggio ed è il primo a smistare i palloni per la prima costruzione dei londinesi. (Dal 70' Sissoko 6 - Prosegue il buon lavoro del compagno sostituito).

Bale 7,5 - Rigenerato. Finalmente il Gareth Bale che tutti vorrebbero ammirare, a tratti diventa straripante e segna gol da attaccante navigato. Doppietta ed un'intesa perfetta con Harry Kane. (Dal 70' Lamela 6 - Poco chiamato in causa nel finale).

Lucas Moura 7 - Fa ammonire mezzo Crystal Palace, oggi è particolarmente ispirato il brasiliano. I suoi strappi provocano dolori per la retroguardia di Hodgson, ruba il pallone a Milivojevic nell'azione che sblocca il punteggio.

Son 6,5 - La prima conclusione della partita porta la sua firma, riesce a partecipare alla festa del Tottenham soltanto nel finale servendo l'assist vincente per il secondo gol di serata di Harry Kane.

Kane 8 - Si può sedere al tavolo dei più grandi, al top della forma diventa praticamente inarrestabile. Si dedica all'assistenza nella prima parte con due suggerimenti vincenti per Bale poi si mette in proprio e realizza una doppietta, il primo gol è una perla di una bellezza assoluta. (Dal 80 Vinicius sv).

CRYSTAL PALACE

Guaita 6 - Difficile giudicare la prestazione dell'estremo difensore spagnolo soprattutto quando chiudi la gara con quattro reti al passivo, tutte però imprendibili ed inevitabili. I responsabili si trovano altrove e non tra i pali.

Ward 5,5 - L'inizio non è dei migliori, soffre le scorribande offensive di Reguilon che spesso crea superiorità numerica sulla sua fascia di competenza. Va leggermente meglio contro Son.

Cahill 5 - Comincia discretamente bene, con il passare dei minuti comincia a soffrire la fisicità di Kane che lo anticipa in quasi tutti i traversoni scodellati in mezzo. Si prende un giallo evitabile che condiziona la sua partita.

Kouyaté 5 - Centrale fisico ma spesso arruffone, gioca male da dietro e quando c'è da duellare con il fisico perde la sfida con Bale come in occasione del secondo gol del gallese.

Van Aanholt 6 - Quando c'è da spingere non si tira indietro, stesso discorso quando deve affrontare a denti stretti Bale. Bene i cambi di passo, peccato sia poco coadiuvato dai compagni.

Townsend 6 - Prova a tenere alta la bandiera del Crystal Palace in mezzo allo stradominio della squadra di Mourinho, gara speciale per l'inglese che è uno degli ultimi ad alzare bandiera bianca. (Dal 65' Schlupp 6 - Prova a limitare i danni in fase difensiva).

Milivojevic 5,5 - Mezzo voto in più per l'assist vincente per il gol della speranza siglato da Benteke ma non cancella la grande ingenuità che commette nel primo tempo regalando il primo vantaggio al Tottenham.

Riedewald 5 - Ad un buon primo tempo non coincide una ripresa degna della prima frazione, cala alla distanza e viene anche a mancare quell'agonismo che lo aveva contraddistinto in avvio.

Eberechi Eze 5 - Quarantacinque minuti da dimenticare in fretta per l'ex QPR, sfida impari sulla fascia contro il gallese Gareth Bale. Troppo timido ed a volte anche impacciato. (Dal 46' Zaha 6 - Prova a dare una scossa ai compagni, colpisce anche un palo che poteva riaprire la sfida).

Benteke 6,5 - I veri attaccanti si vedono anche dai dettagli, ha una sola occasione durante tutto l'arco della sfida e la trasforma in oro anche giovando della marcatura abbastanza leggera da parte di Alderweireld. (Dal 75' Mateta sv).

Ayew 5 - Prestazione incolore per il nove del Crystal Palace, pochissimi palloni giocati in fase offensiva e si cerca poco con Benteke. Non cambia la musica quando viene spostato sulla sinistra nella ripresa.