Tottenham, Mourinho: "Non ho niente da rimproverare ai ragazzi, hanno dato tutto"

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha commentato ai microfoni della BBC Sports la sconfitta per 1-0 rimediata contro il Brighton: "Non siamo partiti bene, infatti loro avrebbero potuto segnare subito quando hanno colpito il palo. Nel primo tempo la squadra probabilmente ha risentito troppo della rete incassata. C'è stata una mancanza di energia. Nell'ultima mezzora i ragazzi hanno dato tutto, dimostrando un grande spirito. Ci hanno provato, quindi non ho niente di negativo da dire su di loro. Questa partita mi lascia delle buone sensazioni perché i ragazzi ci hanno provato duramente nella ripresa. Abbiamo provato di tutto, ma loro hanno difeso bene e per noi non è stato possibile segnare".