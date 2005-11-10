Turchia, offerta inviata ad Arda Turan dopo Montella. Ma lo Shakhtar "non vuole" l'addio

La Federazione di calcio turca intende consegnare le chiavi della Nazionale ad Arda Turan. Il Consiglio di Amministrazione della TFF finora ha fatto emergere un solo nome come sostituto di Vincenzo Montella, destituito lo scorso 9 ottobre dopo il patatrac ai Mondiali e le delusioni in Nations League. Si tratta esattamente del tecnico 39enne, nonché ex giocatore dell'Atletico Madrid.

Le ultime novità

Secondo quanto riferito dal quotidiano turco Fanatik, la dirigenza della TFF (Federcalcio degli ottomani) ha deciso di avanzare un'offerta ufficiale ad Arda Turan. Attualmente alla guida dello Shakhtar Donetsk, tuttavia, il 39enne è partito nella giornata di sabato direzione Istanbul con un jet privato. Questo dopo aver incontrato la sua famiglia ed effettuato le valutazioni del caso in merito alla proposta ricevuta.

La rivelazione

Ma c'è di più. Stando alle informazioni rese note dal media turco, nel primo contatto con la Federazione Arda Turan avrebbe risposto: "Il mio club non vuole che me ne vada, e io non voglio lasciarli a metà strada in un momento di difficoltà". La TFF gli ha quindi prospettato l'alternativa: "Puoi guidare sia il club che la Nazionale". Una proposta che stuzzica i pensieri del 39enne, in fase di riflessione. Ma non dovesse andare in porto, verranno valutati profili stranieri come piani di riserva. Intanto l'ex Barcellona e Galatasaray è legato da un contratto con lo Shakhtar fino al 30 giugno 2027.