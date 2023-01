ufficiale Arsenal, il portiere Okonkwo rientra e va in Austria. Lo aspetta lo Sturm Graz

Rientro anticipato dal prestito al Crewe Alexandra, quarto livello del calcio inglese, per il portiere Arthur Okonkwo (classe 2001) di proprietà dell'Arsenal. Rientra per ripartire: già ufficiale il suo trasferimento in prestito sino al termine della stagione allo Sturm Graz, in Austria.