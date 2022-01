ufficiale Brighton, l'attaccante Connolly è del Middlesbrough fino a giugno

Con una sola presenza da titolare in questa Premier League, l'attaccante irlandese Aaron Connolly lascia il Brighton a titolo temporaneo, cercando più spazio in Championship, seconda serie inglese. Ufficiale infatti il suo trasferimento in prestito al Middlesbrough fino al prossimo giugno: di seguito il comunicato del club acquirente.