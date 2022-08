ufficiale Colwill in prestito al Brighton nell'affare Cucurella. Piace all'Atalanta

Levi Colwill nella prossima stagione vestirà la maglia del Brighton. Nell'ambito delle negoziazioni che hanno portato Marc Cucurella al Chelsea, i seagulls hanno ufficializzato l'ingaggio in prestito per una stagione del difensore classe 2003 di proprietà dei blues che nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell'Huddersfield. Colwill in Italia era seguito da Milan e, soprattutto, Atalanta.