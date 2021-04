Volata per LaLiga, Simeone sorride: tutti a disposizione tranne Suarez e Joao Felix

Buone notizie per Diego Simeone. L'Atletico Madrid, tallonato da Real e Barcellona, si prepara alla volata finale del campionato e recupera diversi elementi per la sfida contro l'Eibar, in programma domenica. Non ci saranno infatti solo Luis Suarez e Joao Felix, mentre recuperano Kieran Trippier, Thomas Lemar, Koke e Mario Hermoso, oltre a Moussa Dembélé, finalmente arruolabile dopo lo spavento di qualche settimana fa, quando perse i sensi in allenamento.