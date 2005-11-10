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Serie A Women, il programma della 3ª giornata: le big tutte in campo di domenica

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 07:38Calcio femminile
16.10.2026 07:38Calcio femminile
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la pausa per le nazionali, con l'Italia che è avanzata al secondo turno dei play off per il Mondiale e a dicembre sfiderà la Finlandia per un posto nella fase finale del torneo, torna la Serie A Women con la terza giornata. Ad aprire i giochi sarà la sfida salvezza fra Sassuolo e Napoli Women, due squadre ferme a quota zero e vogliose di muovere la classifica. A seguire sarà la Fiorentina che andrà a giocare in casa di un Como Women con cui condivide i punti in classifica (3 punti a testa), mentre il sabato si chiuderà con la Lazio ospite della Ternana Women.

Domenica in campo le big

Domenica sarà il turno delle big del campionato con la Juventus che sfiderà in casa un Como 1907 che vuole continuare nella sua striscia di imbattibilità e tenere la testa della classifica. A seguire toccherà alle campionesse in carica della Roma che in casa sfiderà il Milan, mentre a chiudere la giornata sarà l'Inter in casa contro un Parma alla caccia della prima vittoria.

Serie A Women, 3ª giornata

Sabato 17 ottobre
Sassuolo-Napoli Women ore 12:30
Como Women-Fiorentina ore 15:00
Ternana Women-Lazio ore 18:00
Domenica 18 ottobre
Juventus-Como 1907 ore 12:30 (diretta Rai Sport)
Roma-Milan ore 15:00
Inter-Parma ore 18:00

CLASSIFICA Roma 6, Como 1907 6, Inter 6, Juventus 3, Como Women 3, Fiorentina 3, Ternana Women 3, Milan 3, Lazio 1, Parma 1, Napoli Women 0, Sassuolo 0

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