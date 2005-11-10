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Roma Femminile, rinnovo fino al 30 giugno 2030 per Giada Pellegrino CimòUfficiale
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Luca Bargellini
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Oggi alle 15:49Calcio femminile
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27.11.2026 15:49Calcio femminile
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L’AS Roma è lieta di annunciare che Giada Pellegrino Cimò ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2030.
Giada Pellegrino Cimò, la carriera
Giada arriva alla Roma nella stagione 2022-23 all'età di 15 anni, entrando a far parte subito della formazione Primavera, conquistando il titolo nazionale nel 2023. Classe 2006, fa il suo esordio in Prima Squadra il 18 ottobre 2023 nel match di Women's Champions League contro il Vorskla. Pellegrino Cimò entra in campo al minuto 65 rilevando Annamaria Serturini. Da allora, dopo i prestiti alla Ternana e alla Sampdoria, colleziona complessivamente 16 partite con la maglia giallorossa, mettendo a referto inoltre 4 gol e 3 assist.
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