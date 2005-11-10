Serie B, buona la prima per Caserta: l'Arezzo batte 1-0 il Pisa
Alessandra Stefanelli
Esordio vincente per Fabio Caserta sulla panchina dell'Arezzo, che supera per 1-0 il Pisa nel derby toscano e conquista il primo successo casalingo della stagione. Si complica invece la situazione dei nerazzurri, sempre più lontani dalle posizioni di vertice. Buon avvio della formazione di Paolo Bianco, pericolosa con Pittarello e Marras. Al 9', però, è Mawuli a portare in vantaggio gli amaranto con una splendida conclusione che non lascia scampo a Scuffet. Il Pisa prova a reagire con Leone e Primasso, senza riuscire a trovare il pareggio. L'Arezzo si difende con ordine, chiudendo gli spazi e limitando la pericolosità degli ospiti.
L'Arezzo resiste, Pisa a -10 dal secondo posto
Nella ripresa i nerazzurri mantengono il possesso del pallone, senza tuttavia riuscire a rendersi concretamente pericolosi. Bianco prova a cambiare l'inerzia dell'incontro attraverso diverse sostituzioni, ma è l'Arezzo a sfiorare il raddoppio con Mancuso, che colpisce il palo al 78'. Nel recupero Nunziante respinge in corner il tentativo di Piccinini, blindando il successo amaranto. Caserta festeggia così nel migliore dei modi il debutto sulla nuova panchina. Per il Pisa, invece, è una battuta d'arresto pesantissima: il secondo posto dista ora dieci punti e la posizione di Paolo Bianco potrebbe diventare oggetto di riflessione da parte della società.
SERIE B - 14ª GIORNATA
Sabato 28 novembre
Ascoli-Virtus Entella 2-0
33’ D’Uffizi, 83’ rig. Brunori
Carrarese-Juve Stabia 3-1
47’ aut. Baldi (C), 55’ Brauoder (C), 57’ Parlanti (C), 61’ Di Nardo (J)
Empoli-Hellas Verona 2-2
16’ Bandinelli (E), 23’ e 82’ Mosquera (H), 56’ rig. Saporiti (E)
Vicenza-Cesena 1-1
30’ Della Vecchia (C), 67’ Corazza (V)
Palermo-Benevento 3-0
9’ Johnsen, 28’ Pohjanpalo, 40’ Vavassori
Domenica 29 novembre
Modena-Padova 3-0
20’ Olzer, 51’ e 67’ Montevago
Sudtirol-Mantova 0-2
45ì+3’ Castellini, 86’ Cajazzo
Sampdoria-Cremonese 0-1
6’ aut. Krastev (C), 79’ Meijer (S), 83’ Bonazzoli (C)
Arezzo-Pisa 1-0
9’ Mawuli
Lunedì 30 novembre
Ore 20:30 - Catanzaro-Avellino
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 33
Modena 30
Mantova 25
Ascoli 24
Avellino 22*
Cesena 22
Pisa 20
Benevento 19
Carrarese 19
Sudtirol 18
Cremonese 18
Sampdoria 17
Hellas Verona 17
Padova 16
Arezzo 15
Virtus Entella 13
Juve Stabia 12°
Catanzaro 12
Vicenza 11
Empoli 10
* una partita in meno
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva