Esordio vincente per Fabio Caserta sulla panchina dell'Arezzo, che supera per 1-0 il Pisa nel derby toscano e conquista il primo successo casalingo della stagione. Si complica invece la situazione dei nerazzurri, sempre più lontani dalle posizioni di vertice. Buon avvio della formazione di Paolo Bianco, pericolosa con Pittarello e Marras. Al 9', però, è Mawuli a portare in vantaggio gli amaranto con una splendida conclusione che non lascia scampo a Scuffet. Il Pisa prova a reagire con Leone e Primasso, senza riuscire a trovare il pareggio. L'Arezzo si difende con ordine, chiudendo gli spazi e limitando la pericolosità degli ospiti.

L'Arezzo resiste, Pisa a -10 dal secondo posto

Nella ripresa i nerazzurri mantengono il possesso del pallone, senza tuttavia riuscire a rendersi concretamente pericolosi. Bianco prova a cambiare l'inerzia dell'incontro attraverso diverse sostituzioni, ma è l'Arezzo a sfiorare il raddoppio con Mancuso, che colpisce il palo al 78'. Nel recupero Nunziante respinge in corner il tentativo di Piccinini, blindando il successo amaranto. Caserta festeggia così nel migliore dei modi il debutto sulla nuova panchina. Per il Pisa, invece, è una battuta d'arresto pesantissima: il secondo posto dista ora dieci punti e la posizione di Paolo Bianco potrebbe diventare oggetto di riflessione da parte della società.

SERIE B - 14ª GIORNATA

Sabato 28 novembre

Ascoli-Virtus Entella 2-0

33’ D’Uffizi, 83’ rig. Brunori

Carrarese-Juve Stabia 3-1

47’ aut. Baldi (C), 55’ Brauoder (C), 57’ Parlanti (C), 61’ Di Nardo (J)

Empoli-Hellas Verona 2-2

16’ Bandinelli (E), 23’ e 82’ Mosquera (H), 56’ rig. Saporiti (E)

Vicenza-Cesena 1-1

30’ Della Vecchia (C), 67’ Corazza (V)

Palermo-Benevento 3-0

9’ Johnsen, 28’ Pohjanpalo, 40’ Vavassori

Domenica 29 novembre

Modena-Padova 3-0

20’ Olzer, 51’ e 67’ Montevago

Sudtirol-Mantova 0-2

45ì+3’ Castellini, 86’ Cajazzo

Sampdoria-Cremonese 0-1

6’ aut. Krastev (C), 79’ Meijer (S), 83’ Bonazzoli (C)

Arezzo-Pisa 1-0

9’ Mawuli

Lunedì 30 novembre

Ore 20:30 - Catanzaro-Avellino

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 33

Modena 30

Mantova 25

Ascoli 24

Avellino 22*

Cesena 22

Pisa 20

Benevento 19

Carrarese 19

Sudtirol 18

Cremonese 18

Sampdoria 17

Hellas Verona 17

Padova 16

Arezzo 15

Virtus Entella 13

Juve Stabia 12°

Catanzaro 12

Vicenza 11

Empoli 10

* una partita in meno

° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva