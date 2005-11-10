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Juventus-Gyokeres, la risposta dell'Arsenal cambia le regole del gioco

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Redazione TMW
Oggi alle 06:35Calciomercato
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14.10.2026 06:35Calciomercato
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I Gunners aprono a sorpresa alla cessione fissando il prezzo a 60 milioni: per i bianconeri la cifra è alta, ma lo scenario per l'estate resta clamoroso.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato ha una sua lingua, fatta di cifre che sembrano numeri di telefono, valutazioni che cambiano da una settimana all’altra e giocatori che, a seconda di chi li vende, valgono settanta oppure cento. Ogni tanto, però, arriva una notizia che merita di essere riletta. La Juventus avrebbe sondato davvero il terreno per Viktor Gyökeres - o almeno così sostengono convinti in Inghilterra - e l’Arsenal, secondo indiscrezioni avrebbe risposto mettendo sul tavolo il nome di Kenan Yildiz. In sostanza: volete il nostro centravanti? Allora dateci il vostro gioiello.

Una richiesta che fa rumore e che, prima ancora di discutere di soldi, racconta quanto sia considerato Yildiz fuori dai confini italiani. Perché il turco non è una figurina da aggiungere a un pacchetto per far quadrare i conti. È uno di quei giocatori per cui vale la pena andare allo stadio anche quando la squadra attraversa una giornata storta. Ha ancora tanto da imparare, naturalmente, ma possiede una qualità rara: quando prende palla, lascia pensare che possa succedere qualcosa. Nel calcio non è poco. Anzi, è una delle ragioni per cui si paga il biglietto.

Gyökeres, dal canto suo, non è certo l’ultimo arrivato: l’Arsenal lo ha acquistato dallo Sporting nell’estate del 2025 per circa 75 milioni e lo svedese ha segnato 21 gol nella prima stagione inglese. Numeri rispettabili, che però non gli hanno garantito un posto fisso. Se Arteta preferisce Havertz e la panchina comincia a diventare una compagna troppo assidua, è comprensibile che il centravanti si interroghi sul proprio futuro. Anche i bomber, dopotutto, hanno bisogno di giocare. Il gol visto da seduti vale sempre zero.

Da qui a immaginare uno scambio con Yildiz, però, ce ne passa, e non soltanto per la valutazione economica. Si parla anche di un conguaglio di almeno 80 milioni a favore della Juventus, oltre al cartellino dello svedese. Una cifra che, se confermata, cambierebbe completamente i contorni dell’operazione perché si avvicinerebbe alla cifra totale di 150 milioni di Euro che la Vecchia Signora potrebbe prendere in considerazione per sacrificare il turco.

Ma qui bisogna frenare: al momento siamo nel campo delle indiscrezioni, non in quello di una trattativa definita.
Non sappiamo se l’Arsenal abbia formulato davvero queste condizioni, né come abbia reagito la dirigenza bianconera. Il mercato ama le frasi a effetto, e spesso le notizie più clamorose sono anche quelle che hanno più bisogno di essere verificate. Ma tra un attaccante che cerca spazio e un ragazzo che può diventare il volto della squadra, la differenza non la fa soltanto il numero dei gol. La fa l’idea che hai del tuo futuro. E quella, possibilmente, non si dovrebbe vendere per inseguire il mercato del giorno

Fonte: BIANCONERANEWS.IT

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