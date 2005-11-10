La ottima classifica di Europa League non può e non deve indurre in errore: con l'episodica sconfitta contro il Como, la Juventus di Luciano Spalletti crolla a quattordici (14!) punti di distacco dalla vetta del campionato di Serie A, un numero incredibile se si pensa agli investimenti fatti in estate e non solo nel parco giocatori. Un numero che ragionevolmente escludo la squadra bianconera da ogni pensiero di Scudetto per la stagione 2026/27, al 29 di novembre. E se appunto il ko contro il Como si può ridurre ad una serie di episodi avversi, è la distanza complessiva a impressionare.

La verità è che la Juventus in lotta per lo Scudetto ormai non c'è da molto tempo ed è diventata quasi una normalità pensare ad un cambio di obiettivo all'alba di dicembre, con le mire di titolo più comodamente trasformate in 'obiettivo Champions'. Nessuno ha mai preteso dai bianconeri un facile successo del campionato di Serie A, ma ritrovarsi a cinque vittorie di distanza dal primo posto, con altre cinque squadre da superare per, ipoteticamente, mettersi a caccia della capolista, è una realtà allarmante, per non dire inquietante.

Con la consapevolezza che chi guida la classifica di sconfitte ne ha zero, altro che cinque!