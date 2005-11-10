Risultato finale: Como-Juventus 3-0

Finisce la sfida ricca di colpi di scena del Sinigaglia, fra il Como di Cesc Fabregas e la Juventus di Luciano Spalletti: i lariani passano 3-0 con il gol di Nico Paz su punizione e con la doppietta di Douvikas. Ecco di seguito le pagelle ed i giudizi del match della redazione di TuttoMercatoWeb.com.

LE PAGELLE DEL COMO (di Marco Pieracci)

Butez 6,5 - Risorsa preziosa nel fraseggio, la precisione nella costruzione dal basso ormai non fa più notizia. Tempestivo nelle uscite, induce all’errore Woltemade restringendogli lo specchio.

Couto 6,5 - Potrebbe osare un po’ di più considerando la piega favorevole presa dalla serata, quando comincia a farlo si vedono subito i frutti: alza il baricentro, si affaccia in zona tiro.

Ramon 7 - Dominante nei duelli aerei, ma non è una novità. Regista difensivo, gioca più palloni nella metà campo juventina che in quella propria. É la solita minaccia da attaccante aggiunto.

Chalobah 6,5 - Recupero fondamentale nel cuore del reparto: governa la situazione dietro resa più semplice dall’inconsistenza offensiva dei rivali rimasti in inferiorità numerica.

Dal 69’ Kempf 6 - Protegge il fortino nel finale.

Valle 6 - Furbo nel provocare la reazione di Kolo Muani, si sono viste ammonizioni spese in maniera peggiore: è il plus di una gara conclusa anzitempo per un problema fisico.

Dal 36’ Kaiki 6 - Discreta spinta, è il cambio perfetto per tenere alto il ritmo da quella parte.

Milla 6,5 - Presenza costante nel vivo della manovra, distribuisce il gioco con lucidità ma l’imprevisto e dietro l’angolo e lo costringe ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare.

Dal 36’ Ricci 6,5 - Calmo nella gestione del possesso, non si fa prendere mai dalla frenesia. E crea le premesse per la rete della tranquillità.

Perrone 7 - Regista illuminato, di quelli che farebbero tanto comodo alla Juventus: non fa cose sensazionali, ma sa posizionarsi sempre al posto giusto assicurando equilibrio.

Da Cunha 7 - Il primo a testare i riflessi di Vicario, anche dalla fascia destra dispensa giocate di qualità: intelligenza calcistica superiore alla media, la posizione in campo è relativa.

Dal 69’ Liberali 6 - Nessun lampo, però porta nuova linfa.

Nico Paz 8 - Leader tecnico al quale aggrapparsi, cerca la porta da ogni posizione e fa bene: questa volta la trova su calcio da fermo, sblocca il risultato da fuoriclasse. Poi dal nulla inventa la magia per il 3-0.

Baturina 6 - Francobollato da Kalulu, con la collaborazione di McKennie: potenziale limitato dai continui raddoppi di marcatura, è il meno brillante davanti però si rende utile.

Douvikas 7,5 - Bremer usa il fisico per tenerlo ai margini, capitalizza al massimo quel poco che riceve: gli bastano 10 palloni per segnare due gol. Forse, il centravanti più sottovalutato d’Europa.

Dall'84' Papaccioli sv

Allenatore: Fabregas 7,5 - Il folle gesto di Kolo Muani gli consegna in mano le chiavi della partita, ma vincerla non era comunque qualcosa di scontato. La maturità con cui supera l’ennesimo esame la dice lunga sulla crescita di quella che va considerata, a pieno titolo, una big del campionato.

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LE PAGELLE DELLA JUVENTUS (di Daniele Najjar)

Vicario 5 - Nel tiro al bersaglio del Como respinge molti tentativi dalla distanza, ma ha responsabilità sulla punizione con la quale colpisce Nico Paz: forse da lì si aspettava il cross, ci arriva troppo tardi. Esce così così sul raddoppio di Douvikas, anche se è messo in difficoltà da Celik.

Kalulu 5,5 - Dopo un buon inizio, nel secondo tempo anche lui è continuamente stimolato lì dietro e più di qualcosa concede.

Bremer 5 - Resiste quanto può nel primo tempo agli assalti, ma anche lui perde molta lucidità nella ripresa, come quando Nico Paz lo manda a vuoto per il 3-0 di Douvikas.

Lucumi 5 - Come Bremer mette fisico e agonismo nel primo tempo, ma nella ripresa crolla a forza di trovarsi in mezzo a duelli continui. In ritardo sul 3-0 di Douvikas.

Celik 5 - Quante colpe può avere per quel fallo su Da Cunha che porta all'1-0 del Como? Era l'ennesimo uno contro uno, poteva comunque evitare. Colpe anche sul 2-0: colpo di testa sbilenco che mette in difficoltà Vicario e porta al bis di Douvikas. (Dall'88' Gatti s.v.).

McKennie 5,5 - In inferiorità numerica è una delle prime soluzioni per provare a creare qualcosa, ma alla lunga non riesce nemmeno lui a chiudere ogni spazio rincorrendo gli avversari.

Sarr 5 - La partita si complica anche per lui, che però gestisce male tanti palloni e fa poco filtro lì in mezzo: sparisce dal campo fino al cambio. (Dal 70' Conceicao 5 - Impatto nullo, non che fosse facile stasera. Finisce per beccare un sombrero da Nico Paz).

Koopmeiners 5 - Tante sbavature, nel rincorrere i centrocampisti del Como finisce per essere preso in mezzo spesso e volentieri.

Cambiaso 6 - Conferma il buon momento, esce perché stremato ma dopo aver dato tutto. Ed aveva anche mandato in porta Woltemade. (Dal 70' Alajbegovic 5,5 - Entra per assistere al giro palla del Como, prova un paio di tentativi senza troppo successo).

Kolo Muani 3 - Come può un giocatore della sua esperienza internazionale cascare in una ingenuità simile dopo 5 minuti di una gara così importante? Inspiegabile e ingiustificabile schiaffone e rosso che rovina la partita.

Woltemade 5 - Meriterebbe qualcosa di più se si guarda al sacrificio cui è costretto, ma il suo mestiere resta quello del gol e nel momento chiave sbaglia davanti a Butez (Dal 70' Ekhator 5,5 - Non è serata per dire la propria).

Allenatore: Spalletti 5 - Settimane di buon lavoro gettate al vento da una follia, quella di Kolo Muani. Anche sfortunato nel prendere quel gol prima dell'intervallo. Però è l'allenatore e se i giocatori commettono delle sciocchezze, la responsabilità va in parte sempre anche all'allenatore che li prepara.