Europa League, tutti i risultati della 2^ giornata e la classifica: sorride Vincenzo Italiano
Andrea Piras
Vittoria per Juventus e Milan in questa serata di Europa League. I bianconeri hanno superato il Celta Vigo e, per differenza reti e per maggiori gol fatti, sono in vetta alla classifica. Primi tre punti per i rossoneri di Ruben Amorim mentre vincono anche Benfica, Bayer Leverkusen e Besiktas. Di seguito i risultati finali della serata.
AZ Alkmaar-Happoel Beer Sheva 2-1
Celje-Omonia 0-3
Lech Poznan-Bayer Leverkusen 0-4
Lione-Crystal Palace 3-2
Union Saint-Gilloise-Real Sociedad 1-1
Salisburgo-Milan 0-4
Sparta Praga-Lillestrom 1-1
Torreense-Sunderland 1-2
Benfica-Celtic 4-1
Bournemouth-Sturm Graz 3-0
Celta Vigo-Juventus 1-2
Dinamo Zagabria-Anderlecht 1-0
Ferencvaros-Viktoria Plzen 2-1
Hoffenheim-Besiktas 2-3
Jagiellonia-Ararat Armenia 3-1
Olympique Marsiglia-Olympiakos 0-1
NEC-Lesvki Sofia 1-1
Rennes-OFI Creta 1-1
Questa la classifica completa dopo la seconda giornata:
Juventus 6
Bayer Leverkusen 6
Benfica 6
Besiktas 6
Bournemouth 6
Omonia 6
Ferencvaros 6
Lione 6
Sunderland 6
Olympiakos 6
Sparta Praga 4
Union Saint-Gilloise 4
Rennes 4
Dinamo Zagabria 4
Crystal Palace 3
Milan 3
Jagiellonia 3
OFI Creta 3
Torreense 3
AZ Alkmaar 3
Salisburgo 3
Real Sociedad 1
Lillestrom 1
Levski Sofia 1
Happoel Beer Sheva 1
Sturm Graz 1
NEC 1
Celta Vigo 0
Anderlecht 0
Hoffenheim 0
Viktoria Plzen 0
Olympique Marsiglia 0
Celtic Glasgow 0
Ararat-Armenia 0
Celje 0
Lech Poznan 0