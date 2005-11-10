Europa League, tutti i risultati della 2^ giornata e la classifica: sorride Vincenzo Italiano

Vittoria per Juventus e Milan in questa serata di Europa League. I bianconeri hanno superato il Celta Vigo e, per differenza reti e per maggiori gol fatti, sono in vetta alla classifica. Primi tre punti per i rossoneri di Ruben Amorim mentre vincono anche Benfica, Bayer Leverkusen e Besiktas. Di seguito i risultati finali della serata.

AZ Alkmaar-Happoel Beer Sheva 2-1

Celje-Omonia 0-3

Lech Poznan-Bayer Leverkusen 0-4

Lione-Crystal Palace 3-2

Union Saint-Gilloise-Real Sociedad 1-1

Salisburgo-Milan 0-4

Sparta Praga-Lillestrom 1-1

Torreense-Sunderland 1-2

Benfica-Celtic 4-1

Bournemouth-Sturm Graz 3-0

Celta Vigo-Juventus 1-2

Dinamo Zagabria-Anderlecht 1-0

Ferencvaros-Viktoria Plzen 2-1

Hoffenheim-Besiktas 2-3

Jagiellonia-Ararat Armenia 3-1

Olympique Marsiglia-Olympiakos 0-1

NEC-Lesvki Sofia 1-1

Rennes-OFI Creta 1-1

Questa la classifica completa dopo la seconda giornata:

Juventus 6

Bayer Leverkusen 6

Benfica 6

Besiktas 6

Bournemouth 6

Omonia 6

Ferencvaros 6

Lione 6

Sunderland 6

Olympiakos 6

Sparta Praga 4

Union Saint-Gilloise 4

Rennes 4

Dinamo Zagabria 4

Crystal Palace 3

Milan 3

Jagiellonia 3

OFI Creta 3

Torreense 3

AZ Alkmaar 3

Salisburgo 3

Real Sociedad 1

Lillestrom 1

Levski Sofia 1

Happoel Beer Sheva 1

Sturm Graz 1

NEC 1

Celta Vigo 0

Anderlecht 0

Hoffenheim 0

Viktoria Plzen 0

Olympique Marsiglia 0

Celtic Glasgow 0

Ararat-Armenia 0

Celje 0

Lech Poznan 0