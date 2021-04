Il Real Madrid vola in semifinale col Chelsea. E Klopp ora deve riflette sull'attacco Reds

Il Real Madrid passa. In un modo diverso dal solito, ma trova lo sbocco delle semifinali di Champions contro un Liverpool stranamente impreciso in fase offensiva. Come all’andata, a dire la verità. Ad Anfield, dopo il 3-1 di Valdebebas, la partita è finita 0-0. Chi si aspettava gol e spettacolo forse è rimasto deluso, ma l’intensità e la voglia di scrivere ancora la storia sono stati elementi ben presenti nei 94’ minuti. Fra i Blancos bene Courtois, i centrocampisti e un po’ tutta la difesa. Nel Liverpool tante imprecisioni e, come detto, un reparto offensivo con le batterie scariche.

Alla fine Zizou gongola e seppur convinto di non aver ancora fatto niente, si porta a casa una qualificazione che dà morale anche in ottica Liga. “Il successo è ampiamente meritato nell’arco dei 180’”, ha detto il tecnico dei Blancos. Ovviamente deluso Jurgen Klopp che nel post partita ha rimarcato proprio queste difficoltà nel trovare la rete. Ammettendo però che la qualificazione, i suoi, se la sono giocata una settimana fa a Madrid.