L'Atalanta ha tre ragioni in più per ben sperare contro lo Slavia Praga: lo dice anche Juric

La terza giornata della League Phase di Champions League propone un appuntamento di grande interesse a Bergamo, dove l’Atalanta di Ivan Juric ospita lo Slavia Praga alla New Balance Arena. Dopo il convincente successo sul Bruges, i nerazzurri puntano a dare continuità al proprio cammino europeo e a consolidare il primato nel girone. Gli ospiti cechi, reduci dal pesante 3-0 subito contro l’Inter, arrivano in Italia con la voglia di riscattarsi e dimostrare di poter competere anche con squadre di livello superiore.

L'analisi di Juric

In conferenza stampa, mister Ivan Juric ha ribadito la crescita del gruppo, pur riconoscendo margini di miglioramento: "Solo a Parigi abbiamo sofferto davvero, per il resto abbiamo concesso poco. Mi sta piacendo molto la squadra", ha spiegato il tecnico della Dea. Sull’attacco, ha aggiunto: "Maldini può dare qualcosa in più, mentre Lookman anche da punta ha fatto bene, ma rende meglio nella sua posizione naturale". Il croato si è poi soffermato sui rientri di Kolasinac, Kossounou e Bellanova, definiti "fondamentali", e sull’importanza del pubblico: "A Bergamo c’è un’atmosfera incredibile, il nostro stadio è sempre sold out: vogliamo renderli orgogliosi".

L'analisi di Trpišovský

Dall’altra parte, il tecnico dello Slavia, Jindřich Trpišovský, ha elogiato la compattezza dell’Atalanta e la qualità dei suoi singoli: "Lookman è fortissimo, ma va considerata tutta la squadra. Abbiamo studiato molto i nerazzurri: anche con Juric seguono la scia di Gasperini". Il tecnico ceco ha poi avvertito: "Noi attacchiamo e difendiamo in undici, dovremo essere pronti ai loro ritmi alti e alle situazioni che cambieranno già dal primo fischio".