L'AIA ammette: il contatto Parisi-Gimenez non era da rigore e il VAR non doveva intervenire

Il tocco di Fabiano Parisi ai danni di Santiago Gimenez nell’ultimo Milan-Fiorentina non era da punire con un calcio da rigore e non era un episodio da VAR. Dopo le polemiche e le indiscrezioni seguite alla vittoria rossonera sui viola di Stefano Pioli, a fare chiarezza ci ha pensato, durante Open VAR, Andrea De Marco, ex arbitro oggi addetto alle relazioni tra la CAN di A e B e la Lega Calcio Serie A.

"In questo caso Marinelli aveva letto bene la situazione in campo e quando c'è intensità come in questo caso il VAR non deve intervenire perché è una valutazione di campo, una valutazione che fa l'arbitro”, ha detto durante la trasmissione su Dazn, soffermandosi anche sul comportamento del centravanti messicano del Milan: “Accentua molto la caduta e in questa stagione abbiamo visto molti calciatori che hanno atteggiamenti di questo tipo e, appena toccati, fingono di aver ricevuto un colpo violento”.

Nel corso della trasmissione è stato inoltre trasmesso l’audio della conversazione tra il VAR Abisso e l’arbitro di campo Marinelli, che ha poi portato alla revisione della decisione: “Lo prende in faccia. Ok, in faccia e lo trattiene pure. È comunque un gesto gratuito. Lo prende prima in faccia e poi lo trattiene pure”.