Juve attenta, il Newcastle e lo United vogliono Kolo Muani. Il Corriere dello Sport: "Rischio"

Tanto mercato nella prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport Stadio a partire dalla Juventus, dove si complica la permanenza a Torino di Randal Kolo Muani. I bianconeri sono ancora alla ricerca della giusta offerta da fare al Paris Saint Germain. L'obiettivo sarebbe quello di ottenere un nuovo prestito con diritto di riscatto, mentre i parigini vorrebbero quantomeno l'obbligo.

Nel frattempo la Premier ha messo nel mirino il giocatore, con il Manchester United e soprattutto il Newcastle che adesso spingono per averlo. Dal canto suo, la società bianconera lavora per Hojlund e si informa per Nunez, che però sembra vicino all'Al Hilal di Inzaghi. Le cessioni di Weah e Mbangula, parallelamente, avvicinano Sancho.

Spazio anche alla telenovela Lookman, dove non sono da registrare grandi novità. Il nigeriano vorrebbe andare all'Inter ma l'Atalanta è irremovibile dalla sua richiesta di 50 milioni. I nerazzurri di Milano ne offrono 40. Possibile incontro nelle prossime ore tra le due parti, con i Percassi maggiormente orientati a cederlo all'estero. Il Napoli sembra essersi definitivamente sfilato dalla corsa a Lookman e per l'attacco mette nel mirino uno tra Chiesa e Grealish. Infine, Roma ad un passo dall'accordo per Wesley con il Flamengo sulla base di un'offerta da 25 milioni più 3 di bonus.