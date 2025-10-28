Rigore su Di Lorenzo, Bergonzi chiarisce: "Mi sono spiegato male, chiedo scusa al difensore"

Situazione chiarita. Nella serata di ieri, nel corso del programma di Rai Due "Processo al 90'", è intervenuto l'ex arbitro Mauro Bergonzi per chiarire la sua posizione circa le parole pronunciate su Giovanni Di Lorenzo, in occasione del rigore in Napoli-Inter che hanno generato tante polemiche:

"Stasera è il caso di sgombrare il campo da equivoci - riporta TuttoNapoli.net - dubbi o idee sbagliate. Io ho dato solo un parere tecnico sull'episodio arbitrale. Mai mi sarei permesso di pensare o definire Di Lorenzo un calciatore antisportivo, anche perché non lo penso, è un ottimo calciatore, un ragazzo per bene. Ovviamente se mi sono spiegato male creando fraintendimenti io chiedo scusa a Di Lorenzo".

Collegato in diretta c'era il procuratore del capitano del Napoli, Mario Giuffredi, che ha proseguito: "Tutto chiaro? Sì. Dopo le parole espresse ora da Bergonzi diciamo che si era spiegato solo male su Di Lorenzo. Sicuramente io non voglio entrare nell'aspetto arbitrale, non è il mio lavoro, in questo ci sono gli addetti ai lavori che possono dire se c'era rigore oppure no. Certo ha fatto un po' male a Di Lorenzo sentire di comportamenti antisportivo anche se ora è stato chiaro. Di Lorenzo ha basato sulla lealtà professionale la sua carriera".