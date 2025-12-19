Napoli, Politano su Lukaku: "Lui aiuta tutti quanti: grande recupero per noi"

Il Napoli supera il Milan in semifinale e vola all'ultimo atto della Supercoppa Italiana: di fronte nel match di lunedì sera per aggiudicarsi il trofeo ci sarà una fra Inter e Bologna, che si affronteranno stasera.

L'attaccante azzurro Matteo Politano al termine della gara decisa dalle reti di Neres e Hojlund ha parlato ai microfoni di Radio TV Serie A sottolineando come questo primo traguardo raggiunto sia stato il premio per quanto fatto lo scorso anno con la vittoria dello Scudetto.

Queste le sue parole riprese da Napolimagazine.com: "La vittoria ce la siamo guadagnata sul campo l'anno scorso, come stasera. Siamo venuti oggi da Campioni d'Italia e comunque era giusto che ci andavamo a prendere questa finale". Riguardo poi all'abbraccio con Lukaku ha confermato che il ritorno del belga è decisamente importante per la squadra di Conte: "Sì, per noi è un grande recupero lui, sia come giocatore ma soprattutto come persona: è uno con tanta esperienza che aiuta tutti quanti, soprattutto i nuovi, e quindi siamo contenti di riaverlo inserito con noi".

In vista delle prossime gare poi, spiega: "Dovevamo ritrovare energie fisiche e mentali perché giocando ogni tre giorni non è facile, quest'anno ci aspettano tantissime partite. Il campionato è difficile perché Inter, Milan, e Roma vanno forte e noi dobbiamo stare al passo loro".