"Di Lorenzo antisportivo". Bufera su Bergonzi, Zazzaroni netto: "Totalmente fuori luogo"

Non si placa la polemica generata dall'episodio sul rigore assegnato dal direttore di gara Mariani in Napoli-Inter, in merito al contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan e che ha portato al penalty in favore degli azzurri. Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, tramite il suo profilo Instagram tuttavia ha voluto commentare le parole proferite dall'ex arbitro Bergonzi nell’ultima puntata della Domenica Sportiva contro il capitano dei partenopei.

Commento. "Mi sta bene che l'ex arbitro Mauro Bergonzi, che conosco come persona educata, sostenga che il rigore su Di Lorenzo non ci fosse (è un'opinione) ma l'affermazione 'gesto antisportivo del capitano del Napoli', che secondo lui avrebbe allargato apposta la gamba sinistra per ricevere il fallo, è totalmente fuori luogo. Ognuno ha la sua storia e quella conta", ha sentenziato il giornalista.

Cosa aveva detto Bergonzi. Nel corso della trasmissione, nell’analizzare gli errori della squadra arbitrale guidata da Maurizio Mariani, l’ex fischietto aveva parato così di Di Lorenzo: “Il contatto tra i due è leggerissimo. Un gesto antisportivo questo, mi sarei aspettato che il Var richiamasse davanti al monitor il direttore di gara per fargli vedere questa gamba sinistra che si allarga in modo improprio a creare un inganno. Per me qua non è mai calcio di rigore e ci poteva stare il cartellino giallo per l'antisportività del giocatore del Napoli”.