Braglia: "Milan, ora c'è uno spirito che mancava la scorsa stagione"
A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Simone Braglia. E ha parlato di Milan: "E' un Milan con un'identità ben precisa, che fa ben sperare. Non è facile a Torino, dove il Napoli ci ha perso, giocare contro i granata, soprattutto per come si è messa la partita. Ha uno spirito che lo scorso anno non aveva e questa è la cosa più importante.
Pulisic, Rabiot, Modric e Maignan sono decisivi. Giusto non andare a Perth, non smaltisci poi certe trasferte in un momento chiave della stagione. Corsa a tre? Non tiro fuori ancora la Roma, perché è un'altra che ha un'identità. Al di là che ha perso col Cagliari, ma se a gennaio arriva Kean o comunque un centravanti vero, è lì attaccata".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
