Buffon sulla Nazionale: "Gattuso è sempre stato un lottatore, in ogni sfida si è inventato qualcosa"

Gianluigi Buffon, presente alla semifinale di Supercoppa italiana a Riyadh, ha preso la parola ai microfoni di Mediaset. Queste le dichiarazioni a margine di Bologna-Inter del capo delegazione della Nazionale italiana: "Mi aspetto una partita aperta. Il Bologna è una squadra che dà intensità, che cerca di fare la gara senza troppi calcoli, e alla fine anche l'Inter è un'altra di quelle squadre che ama far la gara. Secondo me ci sarà da divertirsi".

Sulla speranza di organizzare uno stage azzurro in vista del Mondiale: "Sarebbe importante fare lo stage, anche se capiamo che è complicato. C'è un calendario che difficilmente ce lo potrà permettere, però qualcosa ci inventeremo. Gattuso è sempre stato un lottatore, in ogni sfida si è inventato qualcosa".

Su come la Nazionale vive questa attesa del playoff: "La viviamo serenamente, col giusto senso di responsabilità. C'è l'abitudine da parte nostra a vivere determinante pressioni, l'importante è cercare di fare le cose nel modo giusto e sbagliare il meno possibile. Se fai quello, sei un passo avanti".