L'Inter ci mette 2 minuti a sbloccarla col Bologna: assist al bacio di Bastoni e 1-0 di Thuram
Pronti-via e l'Inter è già in vantaggio a Riyadh. Errore di Orsolini e anticipo prepotente di Bastoni, che si invola verso l'area avversaria e dalla sinistra disegna un cross perfetto per Marcus Thuram appostato sul secondo palo. Da applausi il destro al volo dell'attaccante francese, che al 2' porta avanti i nerazzurri. Inizio da incubo per il Bologna in questa seconda semifinale di Supercoppa italiana.
