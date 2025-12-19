Orsolini e Bernardeschi insieme dal 1' per la terza volta: i due precedenti lasciano ben sperare

Riccardo Orsolini e Federico Bernardeschi partono insieme dal 1' per la terza volta in questa stagione. L'esterno ex Juventus, in ottima forma dopo le due reti contro il Celta Vigo della scorsa settimana, ha scavalcato Rowe nel ballottaggio e giocherà quindi titolare nella semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter, in programma a Riyadh alle ore 20. Si tratta, come detto, della terza volta con Orsolini schierato fin dall'inizio sulla fascia opposta, un compagno di reparto che sembra sicuramente portargli bene: nei due precedenti contro il Genoa in Serie A e il RB Salisburgo in Europa League, il Bologna di mister Italiano ha vinto infatti rispettivamente 2-1 e 4-1.

I numeri stagionali di Bernardeschi e Orsolini

Il classe 1994, tornato dall'esperienza canadese, è riuscito a mettere a tacere i suoi detrattori a suon di belle prestazioni e gol pesanti. Il risultato? Già 21 presenze con 4 gol e 819 minuti giocati. Il classe 1997, invece, è ripartito alla grande con 8 reti e 1 assist in altrettante presenze. Sono ben 1.342 i minuti da lui giocati finora in stagione.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Inter

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.