TMW News Napoli, risposta da big. Juve-Roma, guai a chi sbaglia

La vittoria del Napoli al centro del nostro dibattito al TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. Ne abbiamo parlato con Rosario Rampanti analizzando anche i motivi della sconfitta del Milan. Spazio poi a tutte le considerazioni sul campionato con un focus particolare su Juventus-Roma in programma domenica.

La gioia di Conte

“Quando incontri grandi squadre come il Milan . ha detto Conte - con grandi calciatori, vincere ti dà fiducia. Ma così come abbiamo vinto in passato, adesso dopo la sosta abbiamo fatto delle grandi partite. Questi sono ragazzi seri, che danno sempre tutto. Il problema è che giocare ogni tre giorni con una rosa molto ridotta, qualcosa devi pagare. Penso di avere un minimo di esperienza in merito. Non si fanno delle corrette valutazioni se non si analizza bene questa emergenza. E qualcosa abbiamo pagato come in Champions e a Udine. Abbiamo giocato una partita dopo quattro giorni e non dopo tre. Siamo arrivati con un’energia maggiore, con un serbatoio più pieno. Giocare partite, di alto livello, porta a grandi dispendi d’energia".

