De Siervo: "La prossima Supercoppa non si giocherà in Arabia. Abbiamo tante richieste"

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è stato intervistato da Sportmediaset a pochi minuti dalla semifinale di Supercoppa italiana fra Bologna e Inter: "Ci sono varie richieste per la prossima edizione, non solo dagli Stati Uniti ma anche in Asia: abbiamo una scelta ampia. La prossima Supercoppa non si giocherà in Arabia”.

Ci dobbiamo aspettare qualche altra partita all'estero dopo Milan-Como?

“Il fenomeno va inquadrato in un fenomeno globale, si deve guardare all’estero e mettere al centro i tifosi: non solo quelli nazionali. E’ un sacrificio che chiediamo e crediamo venga compreso. Con Perth ci apriremo a un mercato come quello australiano, l’obiettivo non è stravolgere ma fare quello che le le leghe americane fanno ormai da decenni. Un sacrificio pubblico per raggiungere un grande obiettivo: restare tra le prime quattro leghe al mondo”