Materazzi speranzoso nel futuro dell'Inter: "Quando cadono riescono sempre a risalire"

Marco Materazzi, raggiunto da SportMediaset prima del fischio di inizio dalla semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter, ha parlato così del match: "Se mi aspettavo Lautaro fuori? No, perché devi vincere per arrivare in finale. Sono comunque quattro attaccanti molto forti, sono all'altezza degli undici titolari".

L'Inter è più forte dell'anno scorso?

"Ora è prima in classifica e dopo la caduta ha sempre una risalita, questa è la cosa che fa ben sperare per il futuro".