Inter, Bonny ha le idee chiare: "Oggi daremo tutto per battere il Bologna"

“L’anno scorso hanno vinto la Coppa Italia, è una bella squadra”. Ange-Yoan Bonny, titolare nell’attacco dell’Inter che questa sera sfiderà il Bologna in semifinale di Supercoppa italiana, parla così degli emiliani a Inter TV: “Giocare contro di loro è sempre complicato, ma faremo tutto quello che possiamo per vincere”.

Come vi trovate in Arabia Saudita?

“Stiamo lavorando bene, siamo pronti a dare tutto come dicevo”.

Anche il Bologna ha lo stesso obiettivo…

“Certo, entrambe vogliamo il passaggio del turno. Loro daranno tutto quello che hanno e dobbiamo farlo anche noi, per vincere”.