TMW Comolli annuncia un nuovo rinnovo: "Ma non sarà Vlahovic, con Dusan parleremo a fine stagione"

Damien Comolli, CEO della Juventus, ha parlato durante l’allenamento aperto della Juventus One prima delle finali nazionali. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "Questo è un grande progetto, la Juventus è un unico club e un'unica community. Progetti come questo sono parte del nostro DNA".

Sul rinnovo di mister Spalletti: "Molto importante, ora ci restano sei finali. La squadra sta giocando bene e sta ottenendo risultati. Luciano ha avuto un forte impatto su squadra, fan e community. Vogliamo continuità e stabilità. i giocatori desideravano che Spalletti restasse, lo stesso vale per la proprietà. Possiamo garantire che faremo di tutto per vincere insieme al mister".

Su che mercato aspettarci: "Il mercato estivo della Juventus sarà ambizioso a prescindere da come finirà questo campionato. Noi siamo molto ambiziosi, sappiamo e sentiamo che la Juve attrae tanti giocatori. I calciatori vogliono venire qui perché siamo la Juve, non pensano di venire solo se ci qualifichiamo in Champions. Ovviamente a livello finanziario è meglio se ci andiamo, ma a livello di ambizioni noi saremo ambiziosi a prescindere".

Sul rinnovo di Vlahovic: "Potremmo avere delle news nei prossimi giorni per quanto riguarda un nuovo rinnovo, ma non di Vlahovic. Su Dusan io ho sempre detto che avremmo parlato a fine stagione e così sarà. Ci sono stati dei colloqui, ma non aspettatevi niente prima della fine della stagione".