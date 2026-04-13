Pontedera, è di nuovo Serie D. La proprietà: "Nessun passo indietro in vista del futuro"

All'indomani dell'aritmetica retrocessione in Serie D, a 14 anni dall'ultima partecipazione, del Pontedera, arriva una nota ufficiale da parte della proprietà del club toscano:

BR Football Italia ribadisce il proprio impegno per il futuro del Pontedera in vista della stagione 2026/27

BR Football Italia esprime la propria vicinanza a tutta la comunità dei tifosi, all'intera città di Pontedera ed ai propri sponsor di fronte alla grande delusione per l'epilogo della stagione di Serie C 2025/26.

Dal consolidamento della nuova proprietà del club, avvenuto il 19 febbraio, BR Football Italia era pienamente consapevole della difficoltà della situazione sportiva. In quel momento, la squadra occupava già l’ultima posizione in classifica e non vi era più la possibilità di intervenire sul mercato con rinforzi utili al terzo allenatore della stagione. In questa fase di transizione societaria, BR Football Italia ha scelto di sostenere integralmente l’area sportiva in essere, mettendo a disposizione tutte le condizioni possibili per una reazione che, purtroppo, non è arrivata.

Da oggi

Questo è un momento doloroso, che impone lucidità. Tutte le procedure interne sono già in fase di rivalutazione, con l’obiettivo di costruire un futuro all’altezza del Pontedera. Per BR Football Italia, la stagione 2026/27 è già iniziata e sarà affrontata secondo una nuova filosofia di lavoro, con criteri più chiari, visione strategica e pieno impegno nella ricostruzione sportiva del club.

Onore alla maglia nelle gare finali

BR Football Italia ribadisce alla comunità granata che il Pontedera affronterà le prossime due partite con assoluto rispetto per la maglia, per la storia e per la tradizione del club, cercando non solo punti, ma anche un segnale concreto per il futuro.

I nostri giovani

Queste due gare saranno affrontate con l’impiego dei nostri migliori giovani e dei calciatori che consideriamo prioritari per la continuità del progetto.

Indipendentemente dalla categoria della prossima stagione, BR Football Italia ritiene che questo percorso dovrà essere affrontato soprattutto con il sangue, l’energia e il talento dei giovani professionisti di Pontedera e del settore nostro giovanile, oltre che con i profili che potremo aggiungere da altre parti del mondo. Sarà il momento di guardare con ancora maggiore attenzione ai talenti della Primavera e alle famiglie che hanno sempre affidato a noi i propri figli e le proprie speranze. Saremo uniti in questa ripartenza.

Nessun passo indietro

L’impegno di BR Football Italia verso la US Città di Pontedera resta fermo, in qualsiasi categoria. A breve presenteremo in modo approfondito i nostri piani per ciascuno dei possibili scenari della stagione 2026/27.

Forza granata,

BR Football Italia