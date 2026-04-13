Catanzaro-Modena, i convocati di Aquilani. Tornano a disposizione in quattro
Attraverso i propri canali ufficiali il Catanzaro ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Alberto Aquilani per il recupero di campionato contro il Modena valido per la 31ª giornata di Serie B in programma domani.
Rispetto al match dello scorso weekend contro l'Avellino risultano indisponibili Brighenti in difesa e Petriccione a centrocampo. Tornano, invece, Cassandro nel pacchetto arretrato, Alesi a centrocampo e il tandem Pittarello-Nuamah in attacco.
Portieri: Marietta, Pigliacelli, Borrelli
Difensori: Esteves, Antonini, Bashi, Fellipe Jack, Verrengia, Favasuli, Frosinini, Cassandro
Centrocampisti: Liberali, Pontisso, Pompetti, Oudin, Alesi, Rispoli, Buglio
Attaccanti: Pittarello, Iemmello, Nuamah, Koffi, Ardizzone, Di Francesco.