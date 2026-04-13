TMW Pro Patria, la storia non insegna. E stasera potrebbe arrivare la retrocessione in Serie D

Il giorno della verità è arrivato anche per la Pro Patria, che stasera scenderà in campo contro la Dolomiti Bellunesi in occasione della sfida valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie C, Girone A.

Proprio sabato, dopo il 2-2 tra Pergolettese e Virtus Verona, la compagine di Belluno ha festeggiato la matematica salvezza, e scenderà in campo quindi libera di testa, cosa che non potrà invece fare la Pro Patria, stasera a serio rischio retrocessione; in caso di mancata vittoria, infatti, sarà anche Serie D, esattamente come ieri è stato per il Pontedera, e come il 15 marzo fu per la Triestina. La situazione è più che mai delicatissima, e le speranze che i tigrotti svoltino agganciando almeno i playout sono davvero esigue. La vera reazione, per altro nel corso di un campionato che vedeva i prima citati alabardati già sostanzialmente condannati per la pesante penalità, non si è mai vista.

E sarebbe questa la seconda retrocessione consecutive perché, lo ricordiamo, lo scorso anno i bustocchi erano retrocessi ai playout, persi con la già citata Triestina. C'era però stata la riammissione della compagine della presidente Patrizia Testa, ma la recente lezione non sembra essere stata particolarmente assimilata.