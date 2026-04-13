Ternana, Pantalloni frena: “Situazione complicata”. Servono circa 30 milioni per il club

La Ternana vive ore decisive per il proprio futuro societario, tra assemblee, incontri istituzionali e manifestazioni d’interesse che, al momento, non sembrano ancora tradursi in sviluppi concreti.

Mentre è in corso l’assemblea dei soci in via Roma dal notaio Cirilli, un segnale importante è arrivato da Palazzo Spada, dove si è presentato l’imprenditore Carlo Pantalloni, che nelle scorse ore ha formalizzato il proprio interesse per l’acquisizione del club rossoverde. L’incontro con il sindaco Stefano Bandecchi è servito per fare il punto sulla situazione economica e gestionale della società.

All’uscita dal confronto, Pantalloni ha rilasciato dichiarazioni che fotografano un quadro tutt’altro che semplice (fonte CalcioFere): “Questa mattina ho mandato una manifestazione di interesse, successivamente mi sono confrontato con Forti, Mangiarano e poi anche con Bandecchi. La situazione è un po’complicata. Ho chiesto qualche ora di riflessione. Gli importi e le cifre non sono quelle messe sul tavolo. Inoltre c’è una richiesta particolare da parte della famiglia. L’esposizione della società è estremamente importante. In questo momento credo non ci siano le possibilità. Sono venute fuori posizioni delicate. Mi prendo comunque un po’ di tempo per riflettere”.

Parole che confermano le difficoltà di un’operazione complessa sotto diversi punti di vista. L’imprenditore farebbe riferimento in primis alla richiesta della famiglia Rizzo, che pretenderebbe circa 6 milioni di euro come buonuscita per la cessione del club. A questo si aggiungono contratti onerosi ancora in essere e a lunga scadenza, tra cui quelli di Liverani, Mammarella e Mangiarano, oltre ad altri possibili accordi che incidono sul bilancio.

Il nodo principale resta però l’esposizione debitoria: sul piatto servirebbero complessivamente circa 30 milioni di euro, considerando anche i 22,5 milioni legati ai debiti verso fornitori e tesserati. Una cifra importante che, al momento, rappresenta un ostacolo significativo per qualsiasi potenziale acquirente.

Nel frattempo, la situazione continua a essere monitorata anche dalle istituzioni. A Palazzo Spada si è presentata anche una delegazione di calciatori composta da Capuano, Martella, Pettinari, Proietti e Ferrante, segno di un ambiente che vive con apprensione queste ore decisive.

Le prossime ore saranno cruciali per capire se la manifestazione di interesse potrà trasformarsi in una trattativa concreta o se la Ternana dovrà continuare a cercare nuove soluzioni per il proprio futuro.