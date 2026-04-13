Ternana, manifestazione di interesse per il club: il soggetto interessato è la CP Invest Srl

Nel giorno piuttosto cruciale per la Ternana, quello in cui, come già abbiamo riportato, si terrà l'assemblea straordinaria dei soci che deciderà per il futuro del club - con messa in liquidazione o addirittura fallimento come ipotesi concrete - ecco la possibile svolta. Perché, come si legge su ternananews.it, è arrivata una manifestazione di interesse per il club.

Il soggetto interessato è la CP Invest Srl, che fa capo all’imprenditore Carlo Pantalloni, che ha già inviato via PEC la citata manifestazione d’interesse per l’acquisto della club rossoverde: la società, nel documento ufficiale, spiega di operare per conto pronto, ed è pronta a rilevare subito il club, non dopo l'eventuale fallimento, facendosi quindi carico dei debiti. Una manifestazione di interesse che è stata per altro presentata non solo alla società, che ora dovrà deliberare in merito, ma anche alle figure istituzionali.

Con, lo ricordiamo, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi che, nel corso del Consiglio Comunale mattutino, ha già parlato di fallimento del club e ripartenza.