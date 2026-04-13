La Roma si allena senza 5 giocatori: Gasperini spera di recuperare Mancini e Wesley

Sabato ci sarà una partita troppo importante per il futuro della Roma, che rischia di veder sfumata la possibilità di accedere alla Champions League in caso di sconfitta contro l'Atalanta. Secondo quanto riportato da VoceGiallorossa.it, Gasperini oggi ha proposto un lavoro un po' differente ai suoi, che hanno giocato una serie di partitelle a campo ridotto ad alta intensità, per cercare di arrivare pronti al big match contro il passato del tecnico.

Non sono arrivate buone notizie dall'infermeria per la Roma, visto che Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini, Wesley, Manu Kone e Paulo Dybala non hanno preso parte alla seduta odierna. Lo staff medico spera di riuscire a recuperare il difensore italiano e l'esterno brasiliano, ma nutre dei dubbi sulle possibilità di riuscita. Oggi è troppo presto per sbilanciarsi, saranno decisivi i prossimi giorni, che chiariranno se i due prenderanno parte all'incontro oppure no.