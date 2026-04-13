TMW FIGC, è Abete contro Malagò. E ora? Il cronoprogramma e come funzionano le elezioni

La Serie A schiera Giovanni Malagò, e subito arriva la risposta di Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, che di fatto ha annunciato la propria candidatura al vertice della Federcalcio. È iniziata ufficialmente la corsa per la successione alla poltrona lasciata libera dal presidente dimissionario Gabriele Gravina.

Cosa succederà adesso? Intanto, ci sono da capire due incognite. La prima non è davvero definibile tale, ma il consiglio direttivo della LND domani dovrà pur pronunciarsi sulla richiesta di Abete: la candidatura è pressoché certa, ma Malagò ha forti aderenze anche tra i dilettanti. La seconda riguarda le idee dell’ex presidente del CONI: accetterà di correre soltanto se avrà sicurezza di vincere, altrimenti potrebbe salutare con il più classico dei “no, grazie”.

Tra Serie A e Lega Nazionale Dilettanti, le altre componenti. Assocalciatori e assoallenatori pesano di più (il 30%), ma aspettano di capire i programmi dei due candidati, mentre Serie B e Lega Pro hanno già programmato i rispettivi appuntamenti per discutere il tema.

Le prossime tappe: il cronoprogramma.

Martedì 14 aprile - consiglio direttivo LND per accreditare Abete

Martedì 14 aprile - assemblea Lega Serie B sulle questioni federali

Lunedì 20 aprile - assemblea Lega Calcio Serie A per incontro con Malagò

Martedì 28 aprile - assemblea Lega Pro sulle questioni federali

Mercoledì 13 maggio - termine per il deposito delle candidature presso la Segreteria Generale FIGC

Lunedì 22 giugno - elezioni per la presidenza FIGC

Come funzionano le elezioni federali

* Serie A – 20 delegati (ogni voto vale 4,644 per una somma complessiva di 92,88), 18%;

* Serie B – 20 delegati (ogni voto vale 1,548 per una somma complessiva di 30,96), 6%;

* Lega Pro – 57 delegati (ogni voto vale 1,086 per una somma complessiva di 61,902), 12%;

* LND – 99 delegati (ogni voto vale 1,772 per una somma complessiva di 175,428), 34%;

* Calciatori – 52 delegati (ogni voto vale 1,984 per una somma complessiva di 103,168), 20%;

* Allenatori – 26 delegati (ogni voto vale 1,984 per una somma complessiva di 51,584), 10%.

Come viene eletto il presidente? Si vota a scrutinio segreto, con un sistema elettronico. Per l’elezione del presidente è sufficiente la maggioranza semplice (cioè dei voti validamente espressi). È previsto un sistema di quorum variabili a seconda di quanti siano i candidati: se uno o due, si vota per un massimo di tre scrutini. Con più di due candidati, il primo turno è sostanzialmente un filtro: se nessuno ottiene la maggioranza, vanno al ballottaggio i primi due, fermo restando il limite massimo di tre scrutini complessivi.