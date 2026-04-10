Comolli sul rinnovo di Spalletti: "Impatto subito positivo, il suo stile di gioco è ambizioso come noi"

Damien Comolli, CEO di Juventus FC, ha commentato così il rinnovo di contratto di mister Luciano Spalletti ai canali ufficiali del club bianconero: "Siamo molto lieti di aver esteso il contratto di Luciano per altre due stagioni. Da quando Luciano si è unito alla nostra grande famiglia juventina, ha avuto subito un impatto molto positivo sui nostri giocatori, su tutto il Club e sull’intera comunità bianconera: è stato subito chiaro a tutti che Luciano fosse la persona giusta per guidare la squadra in un percorso di crescita".

Il dirigente della Vecchia Signora ha poi proseguito così: "Il suo stile di gioco ambizioso rispecchia le aspettative dei nostri tifosi e del Club, e i suoi valori rappresentano la nostra identità. Abbiamo dunque deciso di proseguire insieme oltre la durata del contratto precedentemente concordata, perché riteniamo che stabilità e continuità siano due pilastri essenziali per il successo futuro. Buon lavoro, Mister! FinoallaFine".