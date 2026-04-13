Lo Spezia si gioca l'ultima carta: squadra in ritiro a Tirrenia fino alla sfida col SudTirol

Lo Spezia si gioca l’ultima carta per provare a salvare la stagione e la Serie B dopo essere precipitato all’ultimo posto in classifica e aver perso gli ultimi due scontri diretti contro Carrarese e Mantova. La squadra di mister Luca D’Angelo infatti andrà in ritiro a Tirrenia da domani mattina fino al giorno della sfida contro il SudTirol in programma sabato prossimo al Picco. Una decisione che non nasce come punizione per gli ultimi pessimi risultati, ma per cercare di compattare il gruppo in vista delle ultime quattro gare e probabilmente anche allontanarsi da un ambiente dove la contestazione si fa sempre più forte come successo a fine partita contro il Mantova o al ritorno del pullman da Carrara.

“All'indomani della gara casalinga contro il Mantova, le Aquile di Mister D'Angelo si sono ritrovate questo pomeriggio sui terreni del "Comunale" di Follo. Seduta di scarico per i calciatori impegnati ieri, mentre il resto del gruppo ha svolto una seduta tecnica a base di possessi palla e partitelle a tema su campo ridotto. - si legge nel comunicato del club ligure - Da stasera, la squadra di mister D'Angelo rimarrà in ritiro a Tirrenia, fino alla gara di sabato contro il SüdTirol”.

Prima della sfida contro gli altoatesini inoltre non ci sarà la consueta conferenza stampa del tecnico D’Angelo che parlerà dunque solo nel post gara.