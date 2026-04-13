TMW Tutti gli uomini del presidente: Conte o il tandem Allegri-Ranieri, in FIGC chi vince sceglie il ct

È iniziata ufficialmente la campagna elettorale per il prossimo presidente federale. Giovanni Malagò contro Giancarlo Abete, a meno di inserimenti di terzi o di rinunce di uno dei due. Sullo sfondo, però, il vero tema che interessa i tifosi azzurri è il nome del futuro commissario tecnico. Dopo Zenica, si è parlato molto di riforme, ma a conti fatti sarà la prima grande scelta del futuro numero uno della FIGC.

Antonio Conte piace a tutti… “Non ho dato alcuna disponibilità”. Così il tecnico del Napoli, che si era pochi giorni fa autocandidato, ha fatto qualche passo indietro. La chiamata azzurra farebbe contento lui e pure Aurelio De Laurentiis, che ha puntato su Malagò nella convinzione che il salentino fosse il nome dell’ex presidente del CONI. I due si conoscono da anni, tra alti e bassi, la stima non manca. Ma, tra i due candidati in campo oggi, quello che più probabilmente punterebbe su Conte è forse Abete. Nei giorni scorsi, l’attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha commentato: “È un allenatore di primissimo livello, non devo certo dirlo io”.

Malagò pensa al ticket Allegri-Ranieri. Più che a Napoli, il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, secondo quanto raccolto, guarda a Milano e Roma. Massimiliano Allegri è un nome che intriga, dopo un anno potrebbe già salutare un Milan dalle troppe teste ed è un tecnico perfetto come ct. In giallorosso, le bordate a Gasperini hanno aperto a tutti gli effetti la questione della convivenza con Claudio Ranieri. Il testaccino potrebbe approdare in Nazionale come direttore tecnico, un ruolo in passato immaginato, per esempio, per Marcello Lippi.

E gli altri? Allegri e Conte sono uomini buoni per tutte le stagioni, se non è testa a testa poco ci manca. Non sono però gli unici: Roberto Mancini aspetta da tempo una nuova occasione in Nazionale. Con Abete è decisamente improbabile, per Malagò potrebbe essere anche un’ipotesi, seppur in subordine: fu lui, tramite il commissario straordinario FIGC Fabbricini, a chiamarlo la prima volta in azzurro. Affascinante ma complicata l’ipotesi Gasperini, meno quotata dopo il fallimento di Gattuso anche la soluzione di un altro campione del mondo 2006, che però garantirebbe costi decisamente inferiori rispetto agli altri profili fin qui indicati.