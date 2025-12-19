Parma, Ndiaye si è operato dopo la diagnosi di pubalgia. Il comunicato dei ducali
Operazione perfettamente riuscita per il giocatore del Parma Abdoulaye Ndiaye svolta nella giornata di oggi a causa della diagnosi di pubalgia. Questo il comunicato del Parma, con il calciatore che nei prossimi giorni inizierà la fase di recupero per tornare il prima possibile in campo:
"Parma Calcio 1913 comunica che, nella giornata di oggi, il calciatore Abdoulaye Ndiaye è stato sottoposto ad un intervento chirurgico resosi necessario in seguito ad un consulto specialistico in merito alla diagnosi di pubalgia. L’intervento – perfettamente riuscito – è stato eseguito a Londra, presso il Wellington Hospital, ed è stato eseguito dal Dottor Ernest Schilders alla presenza dello staff sanitario del Club. Abdoulaye Ndiaye inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo necessario volto alla ripresa dell’attività agonistica.