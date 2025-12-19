Milan, prosegue la trattativa col West Ham per Fullkrug: i rossoneri si faranno carico dello stipendio
TUTTO mercato WEB
Proseguono le trattative tra il West Ham e il Milan per l'attaccante Niclas Fullkrug, individuato dai rossoneri come il sostituto ideale di Gimenez, operato oggi alla caviglia ad Amsterdam. Entrambe le parti stanno lavorando intensamente per trovare una soluzione e rimangono ottimiste riguardo a un accordo. Fullkrug, per quanto riguarda l'ingaggio, è già d'accordo con il Milan.
Al momento il Wolfsburg resta solo una remota possibilità. Il Milan è pronto a farsi carico dell'intero stipendio dell'attaccante per i prossimi sei mesi, che si aggira sul milione e mezzo di euro. Il trentaduenne ha collezionato solo nove presenze con il West Ham in questa stagione, evidenzia Sky Sport DE.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e abbonamento a DAZN"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile