Milan, prosegue la trattativa col West Ham per Fullkrug: i rossoneri si faranno carico dello stipendio

Proseguono le trattative tra il West Ham e il Milan per l'attaccante Niclas Fullkrug, individuato dai rossoneri come il sostituto ideale di Gimenez, operato oggi alla caviglia ad Amsterdam. Entrambe le parti stanno lavorando intensamente per trovare una soluzione e rimangono ottimiste riguardo a un accordo. Fullkrug, per quanto riguarda l'ingaggio, è già d'accordo con il Milan.

Al momento il Wolfsburg resta solo una remota possibilità. Il Milan è pronto a farsi carico dell'intero stipendio dell'attaccante per i prossimi sei mesi, che si aggira sul milione e mezzo di euro. Il trentaduenne ha collezionato solo nove presenze con il West Ham in questa stagione, evidenzia Sky Sport DE.