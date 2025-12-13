Tre gol in due settimane, ma il futuro alla Roma di Ferguson continua ad essere incerto

Evan Ferguson, dopo la notte da protagonista a Glasgow in Europa League, resta al centro delle attenzioni della Roma, ma il suo futuro appare ancora incerto. L’attaccante irlandese in prestito dal Brighton, scrive La Gazzetta dello Sport, ha finalmente ritrovato il feeling con il gol, ma i segnali positivi non bastano a modificare il destino del suo prestito.

Fino ad ora, Ferguson aveva avuto difficoltà a imporsi, complici problemi fisici e qualche chilo di troppo accumulato nei ritiri con la nazionale. Il primo gol contro la Cremonese aveva aperto un filone di speranza, ma prestazioni deludenti contro Napoli e Cagliari avevano frenato le aspettative. Solo a Glasgow l’attaccante è riuscito a convincere, dando segnali importanti al tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini, che valuta giorno per giorno il rendimento del centravanti.

Intanto, la Roma guarda al mercato di gennaio per rinforzare la squadra, sia in attacco sia in difesa. Tra i nomi in lista ci sono Joshua Zirkzee del Manchester United e Giovane del Verona, con possibili movimenti che potrebbero coinvolgere anche Tommaso Baldanzi. L’obiettivo è migliorare la rosa e prepararsi alla seconda parte di stagione.